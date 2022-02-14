Мужская сборная России по керлингу уступила чемпионам мира на Олимпийских играх — 2022

В напряженном поединке наша команда проиграла Швеции — 5:7

На зимних Олимпийских играх в Пекине продолжается мужской турнир по керлингу, в котором достойно выступает сборная России. Наша команда во главе с двумя южноуральскими спортсменами сумела оказать достойное сопротивление действующим чемпионом мира из Швеции, не знающим поражений в Пекине. Россияне уступили 5:7, но продолжают бороться за попадание в плей-офф турнира.

Поединок против действующих чемпионов мира получился очень напряженным и равным. На протяжении большей части игры шведы контролировали ход матча, вели в счете. На этом турнире викинги одержали пять побед, не потерпев ни одного поражения. И здесь доказали, что являются одними из главных фаворитов в борьбе за золото.

В восьмом энде при счете 3:6 скипу российской сборной Сергею Глухову удалось провести результативный бросок и свести счет к минимуму. Однако соперники сумели в последнем энде воспользоваться правом последнего броска и довели дело до победы. В итоге — 5:7, наша команда уступает, но сохраняет шансы побороться за попадание в плей-офф.

Завтра, 15 февраля, мужской сборной России по керлингу предстоит провести два поединка в Пекине — с Норвегией и Канадой. Напомним, что только четыре лучших коллектива по итогам группового этапа выйдут в плей-офф, где разыграют медали турнира. Наша команда после шести проведенных матчей имеет в своем активе три победы.