Мужская сборная России по керлингу стартует на олимпийском турнире в Пекине

В составе команды два челябинских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов

Сегодня, 9 февраля, в олимпийском Пекине проведет первый матч мужская сборная России по керлингу, в составе которой представлены два челябинских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. В первом поединке группового этапа соперниками нашей команды станут американцы.

В мужском олимпийском турнире по керлингу представлены 10 команд. Сборная России не является фаворитом, но ее смело можно назвать «темной лошадкой». В прошлом году наша команда сотворила сенсацию на чемпионате мира, заняв итоговое четвертое место. При этом на групповом этапе Глухов и компания одержали 11 побед из 13.

В Пекине сборной России предстоит провести на групповом этапе 9 поединков. По итогам этого турнира две лучшие команды напрямую отправятся в полуфинал, а еще четыре команды (занявшие с 3-го по 6-е места) сыграют в четвертьфиналах.

Поединок сборной России и США состоится сегодня, 9 февраля, в 17:05 по челябинскому времени.

В составе российской команды выступят пять спортсменов:

Сергей Глухов — мастер спорта России международного класса, чемпион России, серебряный призер первенства мира среди юниоров, лучший результат в истории мужского керлинга — 4-е место чемпионата мира;

Дмитрий Миронов — мастер спорта России международного класса, чемпион России (мужчины), серебряный призер первенства мира среди юниоров, лучший результат в истории мужского керлинга — 4-е место чемпионата мира;

Евгений Климов — мастер спорта России международного класса, четырехкратный чемпион России (мужчины), лучший результат в истории мужского керлинга — 4-е место чемпионата мира;

Антон Калалб — мастер спорта России международного класса, серебряный призер зимней Универсиады, трехкратный чемпион России (мужчины), лучший результат в истории мужского керлинга — 4-е место чемпионата мира;

Даниил Горячев — заслуженный мастер спорта России, чемпион мира среди смешанных команд, серебряный призер чемпионата мира среди смешанных пар, бронзовый призер чемпионата мира среди смешанных команд, трехкратный чемпион России (мужчины), лучший результат в истории мужского керлинга — 4-е место чемпионата мира.