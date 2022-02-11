Мужская сборная России по керлингу сокрушила датчан на Олимпийских играх-2022

В четвертом туре группового этапа наша команда победила со счетом 10:2

На Играх-2022 в Пекине в четвертом поединке группового этапа победу одержала мужская сборная России по керлингу. Наша команда во главе с капитаном Сергеем Глуховым уверенно обыграла датчан со счетом 10:2 и поправила свое турнирное положение. После 4 сыгранных матчей у россиян две победы и два поражения.

В стартовых играх россиянам пришлось встречаться с сильными соперниками. В особенности это касается действующих олимпийских чемпионов из США и неуступчивой командой Швейцарии. В равной борьбе наши парни уступили свои оппонентам, но взяли верх над хозяевами турнира китайцами.

Олимпийский турнир по керлингу хоть и скоротечный, но на предварительном этапе очень опасно терять очки в поединках с равным по классу соперников. А команда Дании как раз из них. Россияне сумели с первых же эндов навязать свою борьбу, выйти вперед и контролировать ход поединка. После четвертого энда наши вели со счетом 4:1. А в пятом сокрушили соперника, взяв 6 (!) очков за один энд — исход матча был предрешен. При счете 10:2 после 6 энда датчане признали свое поражение и отказались от продолжения игры.

Напомним, в составе сборной России выступают два воспитанника челябинской школы керлинга — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Выиграв у датчан, теперь наша команда будет готовиться к следующим поединкам. Ближайший из них — 13 февраля против итальянцев. Напомним, что на групповом этапе для выхода в плей-офф нужно финишировать в числе четырех лучших команд.