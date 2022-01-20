Мужская сборная России по керлингу с побед стартовала на квалификационном турнире к чемпионату мира

В соревнованиях принимают участие два южноуральских спортсмена

Олимпийский состав мужской сборной России по керлингу успешно стартовал на квалификационном турнире к чемпионату мира в финском городе Лохье. Наша команда одержала две победы над соперниками из Испании и Нидердандов и уступила сборной Финляндии.

В соревнованиях за право отправиться на чемпионат мира по керлингу принимают участие семь национальных мужских команд. Среди них и сборная России, которая заявила на турнир свой олимпийский состав. В ней выступают два южноуральских спортсмена — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов.

В первый день соревнований российская команда уверенно обыграла соперников из Испании (8:4) и Нидерландов (9:4), однако на следующий день уступила хозяевам турнира сборной Финляндии (4:7). Сегодня, 20 января, наши парни сразятся с командой Японии.

Напомним, что на первом этапе все команды сыграют по круговой системе. Три лучшие выйдут в финальный этап и проведут две игры плей-офф. Победители этих матчей получат путевки на чемпионат мира — 2022.

Ранее Федерация керлинга России объявила состав олимпийской команды на Игры в Пекин. В нее вошли два воспитанника челябинской школы керлинга Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. По окончании турнира в Финляндии российская команда вернется на родину — в Новосибирске состоится заключительный этап подготовки к Олимпийским играм.