В Московской области с 20 по 30 апреля в спортивном комплексе «Дмитров» проходит чемпионат России по спорту глухих (керлинг) среди мужских и женских команд. В соревновании принимают участие 85 спортсменов из 9 регионов страны, сообщает региональный Минспорт.
Первое место среди мужских команд заняла сборная Челябинской области. В составе команды — двукратные призеры Сурдлимпийских игр Александр Пятков и Олег Дарчиев, победители и призеры России братья Дружкины — Никита и Владислав, а также самый юный спортсмен — Михаил Егоров.
Женская сборная Челябинской области заняла второе место. В составе челябинской команды серебряные медали завоевали: Анастасия Козырина, Анастасия Мойстренко, Анастасия Аладьина, Елизавета Парнева и Наргис Кузьмина.
Напомним, две южноуральские спортсменки завоевали золото на альтернативных Паралимпийских играх — 2022. Победителями соревнований по керлингу на колясках стали челябинки Дарья Щукина и Ольга Беляк.
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