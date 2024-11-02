«Мужиком надо быть, а не ерундой заниматься» — рекордсмен мира по жиму штанги

В руках огнеборца Виталия Игнатова из села Долгодеревенского тяжелые грузы «порхают» как снежинки

«Штангу я люблю, вместе с нею и умру», — так говорит 45-летний тяжелоатлет-самоучка из села Долгодеревенского Виталий Игнатов. Два года назад он всерьез начал тягать «железо»: просто так, для себя, а не показухи ради. Накануне он побил мировой рекорд в жиме лежа: на соревнованиях «Золотой тигр» за 2 минуты совершил 55 подъемов штанги весом 50 кг. В разговоре с нашим корреспондентом он признался, что сила не раз помогала ему в работе, а однажды даже спасла жизнь: огнеборец как-то самостоятельно выбрался из завала при тушении коттеджа на Соколиной Горе.

В юности Виталий Игнатов рос стройным, ничем не выделялся среди сверстников. Был какой-то период, когда он увлекался пауэрлифтингом. Это силовое троеборье, в котором атлетам нужно выполнять три упражнения со штангой: приседание, жим лежа и становую тягу. Даже выполнил норматив мастера спорта. Но затем «порвал» связки на ногах, из спорта пришлось уйти. Спустя много лет вернулся к активным тренировкам в тренажерном зале.

«Друг как-то позвал. Говорит: „Попробуй, не понравится — уйдешь“. Вот меня и затянуло в эту трясину, до сих пор выбраться не могу. Но мне нравится. Штанга для меня как наркотик теперь. Я, наверное, теперь и умру со штангой в руках. Как говорит моя мама, мужиком надо быть, а не ерундой заниматься», — говорит Виталий Игнатов.

Живет и тренируется спортсмен в Челябинске, а работает в пожарно-спасательной части № 61 в селе Долгодеревенском. Здесь же в свободное время также тягает «железо» в небольшом спортзале. Эти тренировки не проходят даром, отразились на телосложении атлета.

«Объем бицепса или груди я не замерял. А зачем? Я ведь занимаюсь не для того, чтобы выделиться из толпы или кому-то там понравиться. У меня жена, двое взрослых детей. И у меня нет желания быть в центре внимания. Я ставлю перед собой цели и задачи, хочу побить новые рекорды, быть сильным и успешным», — объясняет спортсмен.

Кстати, эта сила ой как нужна Виталию Игнатову в работе: он служащий пожарно-спасательной части № 61 в селе Долгодеревенском. А там тяжелое снаряжение и оборудование приходится таскать с собой постоянно. Но был и один неприятный случай, когда сила помогла огнеборцу спасти себе жизнь.

«Это был пожар повышенного уровня сложности: коттедж загорелся. Заходим с напарником внутрь, а задымление такое, что носа своего не видишь. И тут конструкции тяжеленные обвалились, меня так хорошенько присыпало. Пришлось самостоятельно из завалов выбираться. Вот тут сильные руки и пригодились», — вспоминает огнеборец.

Соревнования «Золотой тигр», проходившие в Екатеринбурге, — это как неофициальный чемпионат мира. В них атлеты соревнуются в разных дисциплинах на силу: пауэрлифтинге, армрестлинге, бодибилдинге, тяжелой атлетике и так далее. Они собирают лучших из лучших. Наш земляк тоже отправился на этот турнир. Говорит, что он оставил очень большие впечатления.

«Я увидел столько интересных и сильных людей! Есть на кого равняться и к чему стремиться. Познакомился и с нашей землячкой Екатериной Зайцевой из Магнитогорска. Она уже столько различных рекордов установила! Думаю и дальше работать над собой, повышать свою планку достижений», — добавляет Виталий Игнатов.

Кстати, дети атлета берут пример с отца, тоже регулярно ходят в тренажерку, поддерживают форму, чтобы мышцы были в тонусе. Игнатов-старший их увлечение поощряет, но не будет расстраиваться, если они не смогут побить его рекорды.

«Всему свое время. Я к своим результатам тоже не сразу пришел. Люди годами тренируются, чтобы побить какой-либо рекорд. Но и это не главное. Человеком нужно быть хорошим, настоящим русским мужиком — уметь защитить себя и свою семью. Тогда и с генофондом в нашей стране все будет в порядке!» — резюмирует штангист-огнеборец.



