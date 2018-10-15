/ Травму получил капитан магнитогорского «Металлурга»

Сергей Мозякин выбыл на неопределенный срок.

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получил травму. Об этом на пресс-конференции после матча с новосибирской «Сибирью» рассказал главный тренер магнитогорцев Йозеф Яндач.

Почему не играл Мозякин? У него травма. Надолго ли он выбыл? Пока ничего точно сказать не могу. — приводит слова специалиста пресс-служба «Металлурга».

Отметим, «Магнитка» проиграла «Сибири» со счетом 2:0. Поражение от «Сибири» стало для подопечных Йозефа Яндача вторым подряд. После 18 матчей в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, «Металлург» занимает 5-е место в восточной конференции КХЛ. Команда имеет в своем активе 11 побед, 7 поражений и 22 очка.