Московская «Руна» захватила лидерство в финале чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В активе команды — 5 побед в 5 матчах

Во второй соревновательный день ЧР-2022 по баскетболу 3×3 в Челябинске было сыграно 10 матчей мужского турнира. Один из фаворивтов чемпионата, «Руна» из Москвы, одержал две победы и единолично возглавил турнирную таблицу. Хозяева соревнований, «Уралец» из Златоуста«, снова проиграли в двух поединках, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мужской турнир пока полностью оправдывает ожидания болельщиков и специалистов. Еще в первый день зрители стали свидетелями сенсаций и неожиданных результатов. Продолжили удивлять команды своей игрой и сегодня. Правда, стоит отметить, что в этот раз обошлось без громких сюрпризов — практически все условные фавориты одержали дежурные победы над условными аутсайдерами.

В центре внимания были баскетболисты из «Руны». Накануне они одержали сверхважную победу над принципиальным соперником — БК «Гагарин» из Москвы. И в этот раз «викинги» укрепили свое преимущество и лидерство в турнирной таблице. В первом своем поединке дня «Руна» пусть и не без проблем, но вырвала победу у «Грязных парней» из Екатеринбурга (20:18), во втором уверенно выиграла у питерской «ЦОП-Невы» (21:13).

Показали свой высокий уровень и баскетболисты «Гагарина». Они также взяли верх в двух поединках, хотя и игра команды оставляла вопросы — много технического брака, низкий процент попадания с дальней дистанции, ошибки в обороне. Очевидно, что потенциал команды гораздо выше.

«Мы не форсируем события, турнир только начался. Все будет решаться в серии плей-офф, в играх на выбывание. Баскетбол 3×3 — очень энергозатратный вид спорта. Нужно стараться при возможности сэкономить силы перед главными битвами», — объяснил корреспонденту ИА «Первое областное» один из лидеров «Гагарина» Дмитрий Чебуркин.

Напротив, выжимают из себя максимум игроки златоустовского «Уральца». Дебютантам турнира приходится непросто в битвах с превосходящим в классе соперникам. Полупрофессиональная команда бьется, старается, пытается навязать борьбу, но все тщетно. Вот и сегодня южноуральцы дважды уступили, но что самое грустное — показали не самую хорошую свою игру.

По крайней мере, вчера наши парни выглядели свежее и целостней. Очевидно, что ребятам физически сложно «вывозить» матчи. Невооруженным глазом видно, как парни «проседают» в концовках встречи. Особенно это касается поединка с казанским «ХелиТабом» (12:19). На второй матч дня против «Inanomo» у «Уральца» уже просто не хватило сил для того, чтобы оказать сопротивление (6:21).

Ну, а центральным событием для зрителей стала официальная церемония открытия чемпионата. Проводить яркие и театрализованные шоу для Челябинска стала уже хорошей традицией. Своего рода брендом и знаком качества. Вот и на этот раз гости турнира по достоинству могли оценить получасовое баскет-шоу. Организаторы постарались вложить в него дух и культуру баскетбола 3×3, представив элементы уличных видов спорта, в том числе и стритбола — прародителя современной и набирающей обороты дисциплины.

«Баскетбол — моя жизнь, баскетбол — моя игра. С баскетболом мы вместе, с баскетболом навсегда», — живое исполнение песни из творчества группы DMG только усилило эффект церемонии открытия.

«Сегодня баскетбол 3×3 — стильная и динамичная командная игра. Она набирает обороты и популярность не только в России, но и Челябинской области. В прошлом году баскетбол 3×3 впервые был представлен в программе летних Олимпийских игр, где наши команды завоевали две серебряные медали. Уверен, что любители баскетбола получат истинное удовольствие от просмотра матчей сильнейших игроков страны», — приветствовал зрителей заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Завтра, 1 мая, в челябинском Дворце спорта «Юность» пройдут матчи третьего соревновательного дня. Помимо мужского турнира, стартуют поединки с участием женских команд. Здесь выступят 6 команд — три коллектива из Москвы, два — из Санкт-Петербурга и девушки из Самары.