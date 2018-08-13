/ Южноуральский прыгун с шестом вошел в символический «Клуб 6 метров»

Он преодолел рекордную высоту и завоевал «серебро».

На завершившимся в Берлине чемпионате Европы по легкой атлетике южноуралец Тимур Моргунов завоевал серебряную медаль в прыжках с шестом. Спортсмен из Копейска прыгнул на 6 метров и уступил только шведу Арманду Дюплантису, который преодолел отметку в 6 метров 5 сантиметров.

Да я ничего не понимал. Смотрел, планка и планка. Там уже после 5.90 кажется, что на одном уровне она стоит вне зависимости от высот. Я просто пытался прыгать на технику. И вот, что-то вышло. Я пока еще перевариваю это все, еще не осознал. Пока ничего не чувствую. Был в шоке, когда летел вниз после того, как взял. Ничего не думал, я просто кричал. — цитирует спортсмена сайт Всероссийской Федерации легкой атлетики.

Преодолев шестиметровую отметку, Моргунов вошёл в символический «Клуб 6 метров». Помимо него в клубе находятся ещё 24 спортсмена, а сам клуб был основан Сергеем Бубкой, которым первым прыгнул на 6 метров в 1985 году.

На турнире выступали 29 спортсменов из России, однако из-за дисквалификации Всероссийской Федерации легкой атлетики наши легкоатлеты выступали под нейтральным флагом. Всего спортсмены из России завоевали шесть медалей: одно «золото», три «серебра» и две «бронзы».