Молодежная сборная России обыграла Швейцарию на МЧМ-2022

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу российских хоккеистов

Сборная России одержала победу над Швейцарией на молодежном чемпионате мира по хоккею-2022 со счетом 4:2. Шайбы забросили четыре спортсмена, в том числе хоккеист магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первом периоде игры российские хоккеисты забили три гола: на 8-й минуте отличился Данила Юров, на 16-й минуте — Дмитрий Злодеев, на 18-й — Павел Тютнев. Швейцарцы забросили первую шайбу за минуту до завершения первого периода.

Четвертую шайбу забросил на 52-й минуте Матвей Мичков. Игра могла закончиться со счетом 4:1, однако сборная Швейцарии за менее чем полторы минуты до завершения забила второй гол. Кроме того, россияне получили две минуты штрафа за ошибочный запрос просмотра, но это не помешало им обыграть соперников.

Следующая игра состоится 30 декабря в 02:30 по челябинскому времени. Российские спортсмены сыграют с командой Словакии.