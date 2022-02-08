Многомиллионный Пекин в дни Олимпиады превратился в заброшенный мегаполис

На улицах города китайской столицы во время Игр‑2022 стало тихо и пустынно

На олимпийских объектах Пекина жизнь кипит, а в самом городе замерла. Собкор «Первого областного», курсируя на шаттле между гостиницей и спортивными объектами, отмечает, что в китайской столице стало пустынно и немноголюдно. И это притом, что в Китае закончился Новый год по лунному календарю и люди должны были выйти на работу.

— С утра коллега спросил: а какой сегодня день? Здесь и правда теряешься по числам и датам после начала олимпийских будней. Может, не случайно при входе в отель лежит коврик с названием на английском дня недели?

Ожидаемая золотая медаль в фигурном командном зачете, ультрапрокат Камилы Валиевой на какое-то время вывели ROС (согласитесь, есть что-то грозное в этом названии) на первое место в общем неофициальном ранжировании, которое объединяет страну, болельщиков.

Я же поехал на женский хоккей нашей команды с Канадой. Опаздывал по времени к началу матча, однако в спортивном центре «Укэсон» никакой игры и не было. Российские коллеги возмущенно начали рассказывать, что канадки отказываются выходить на поединок из-за отсутствия результатов утренних ПЦР-тестов россиянок. В нашей сборной несколько человек до сих пор на карантине.

Не буду рассуждать, кто прав, команды всё же вышли на лед после часового ожидания, но в масках. В переговорах самое активное участие принимала челябинка Александра Вафина, блестяще говорящая на английском. На наших глазах пишется история — первая официальная игра в хоккей в медицинских масках! Плакать или смеяться? У женщин, кстати, и так на лице хоккейная маска, теперь она стала двойной. Наши девчонки в микст-зоне очень корректно и вежливо отвечали по теме. Мол, все в равных условиях. А тяжело ли было играть в масках? Любой может попробовать побегать минут двадцать в них и рассказать о своих ощущениях.

В «маски-шоу» канадки ожидаемо сильнее — 6:1, но не зря немногочисленные российские болельщики скандировали «Мо-лод-цы!». Девчонок на скамейке было всего 17, а пропустить от Канады или США меньше десятка — уже успех для любого соперника. Кстати, когда в перерыве перед третьим периодом пришли результаты тестов, наша команда и судьи маски сняли, канадки доиграли в них.

Сегодня хочу также рассказать о ряде нюансов на этих Играх. Сейчас начинаю понимать, сколько усилий затратили организаторы, чтобы в нынешних условиях провести Олимпиаду. И без ковида проблем хватало. Достаточно сказать, что это первые зимние Игры без естественного снега!

«Пузырь» устроен так: в нем считаются все места соревнований, отели, где проживают журналисты и официальные лица, олимпийские деревни, автобусы и такси, передвигающиеся по специально выделенной полосе. Выходишь утром из отеля через кордон, предварительно сдав ПЦР-тест, садишься в шаттл до главного медиацентра, оттуда уезжаешь на арены.

Новогодние праздники для местного населения закончились с понедельника, 7 февраля, а народу на улицах не прибавилось. Почти нет пробок на дорогах, насколько успел заметить из окна нашего автобуса. И это в многомиллионном Пекине (почти 22 миллиона)?! Он сейчас выглядит как заброшенный мегаполис, в котором жизнь на некоторое время замерла. Не иначе действует какое-то распоряжение-ограничение, например как в Москве в 1980 году на летней Олимпиаде.

Воздух подозрительно чистый, хотя в Пекине смог 365 дней в году. Слышал, что столицу Китая основательно продули перед Играми. Как? Остается загадкой. Хотя, как мне рассказали бывалые люди, в городе немало кварталов с печным отоплением, греются, сжигая уголь, старые вещи.

В отелях, в такси и на автобусах работает персонал, прошедший предварительный двухнедельный карантин. Плюсуем Олимпиаду, затем Паралимпиаду и 21 день карантина после них. Жители столицы на такое самопожертвование не готовы, говорят, набирали людей из дальних провинций. Некоторые таксисты, даже разговаривая между собой, не всегда понимают друг друга — разные диалекты. Цены, в пределах моей досягаемости, кусаются. В Поднебесной они заоблачные! Скромный обед в медиацентре обойдется в плюс-минус тысячу рублей.

Я взял суп-пюре, порцию риса и рыбу в кляре — 90 юаней (один юань — 13 рублей). В медиацентре для журналистов бесплатно есть спонсорские лапша, чай, кофе, печенье, снеки, бананы и мандарины. Коллега из Олимпийского комитета России Эмма Гаджиева имеет пропуск в олимпийские деревни. Она делала репортаж из магазинов с сувенирной продукцией. Цена скромного значка с символикой Олимпиады начинается от 500 рублей, скромная куртка олимпийской формы хозяев тянет на сорок тысяч. Спортсмены в первую очередь раскупают мягкий талисман Олимпиады панду Бин Дуньдунь. Панду дарят чемпионам и призерам сразу после подведения итогов, медальная церемония проходит позже. В отеле, где живу, в магазине нет олимпийской сувенирки, а скромные магнитики с видами Пекина стоят 39 юаней.

Здесь журналисты устраивают обмен значками, крепя трофеи на ленту аккредитации. Причем в ход идут и старые значки с прошлых Олимпиад. Был бы у меня опыт, захватил бы из дома что-нибудь для обмена. Впрочем, само мое присутствие здесь уже сродни чуду.