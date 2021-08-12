Минспорт Челябинской области поддержал объединение гандбольных клубов области

В ведомстве полагают, что это позволит вернуть популярность гандболу на Южном Урале

«Мы поддерживаем решение Федерации гандбола Челябинской области и клубов об объединении. Это позволит команде бороться за высокие места в Суперлиге. Мы надеемся, что объединение вернет гандболу популярность в Челябинской области и привлечет детей к занятиям этим видом спорта»,— прокомментировал новость корреспонденту ИА «Первое областное» министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Напомним, что сегодня соответствующее заявление об объединении клубов «Сунгуль» (Снежинск) и «Динамо» (Челябинск) распространила Федерация гандбола Челябинской области. По ее мнению, «слияние двух клубов позволит сконцентрировать финансирование на одной команде, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи».

Обе южноуральские команды выступают в чемпионате Российской суперлиги, но без особых успехов. В последние годы снежинский и челябинский клуб вынуждены бороться за выживание в элитном дивизионе. По итогам прошлого сезона, в котором приняли участие 13 команд, «Сунгуль» занял итоговое 11-е место, а «Динамо» — 12-е.