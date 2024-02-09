В Челябинске 10 февраля пройдут Всероссийские массовые спортивные соревнования «Лыжня России», которые посвящены 80-летию освобождения Ленинграда. В состязаниях примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает региональный Минспорт.
В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня, 9 февраля, на территории спортивно-тренировочного центра СШОР № 5 по лыжным видам спорта состоятся спортивные забеги, а на следующий день стартуют массовые забеги, в которых могут принять все желающие.
Зарегистрироваться на соревнования можно 10 февраля на стадионе им. Елесиной. В 9:00 начнется церемония открытия, после чего на старт в Челябинске выйдет министр спорта РФ Олег Матыцин.
Ежегодно эти массовые состязания в Челябинске собирают тысячи любителей активного и здорового образа жизни. В прошлом году в мероприятии приняли участие около 24 тысяч человек. Дата проведения главных забегов «Лыжни России» в Магнитогорске и Златоусте осталась без изменений — они состоятся, как и планировалось, 2 марта.
Добавим, что сегодня, 9 февраля, в пяти регионах стартует Всероссийская зимняя спартакиада. Первые комплекты медалей разыграют в Челябинске представители шорт-трека. На льду «Уральской молнии» определятся победители и призеры на дистанции 1500 метров среди мужчин и женщин.
Главным же событием дня станет торжественная церемония открытия спартакиады, которая пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор». Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но обещают зрителям грандиозное шоу. В нем отразят историю России, культуру регионов страны и технологии будущего. Проведет церемонию олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а хедлайнером станет певец Niletto.
Присоединяйтесь к прямой трансляции торжественной церемонии открытия в 19:30 на сайте 1obl.tv.
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