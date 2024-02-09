Министр спорта России Олег Матыцин в рамках рабочей встречи обсудил с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером перспективы развития спорта в регионе. По словам министра, опыт Южного Урала надо позиционировать на другие регионы страны, сообщает пресс-служба правительства.
Губернатор напомнил, что пять лет назад было принято решение — нарастить базу для занятий спортом. Благодаря этому было построено 85 знаковых спортивных объектов. Глава региона привел в пример ледовые арены, которые были открыты в Озерске, Усть-Катаве и Сатке.
«Со своей стороны мы и дальше готовы продолжать и наращивать объемы строительства, ремонта объектов спортивной инфраструктуры. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, растет. Мы выполняем все индикативные показатели нацпроекта и ставим перед собой более амбициозные планы по количеству граждан, которые регулярно занимаются спортом», — отметил Алексей Текслер.
Этому способствуют в том числе и уникальные проекты, реализованные в регионе. Губернатор привел в пример программу «Земский тренер» и федеральный проект «Бизнес-спринт», в рамках которого был открыт спорткомплекс в Чебаркульском районе.
Министр спорта России поблагодарил губернатора за прием в регионе важнейших стартов этого года — зимней Спартакиады сильнейших.
«Президент поставил задачу максимально обеспечить календарь спортивными соревнованиями для сборных команд в условиях санкций. Мы ее выполняем, и Челябинская область играет в этом большую роль в части создания новой инфраструктуры и проведения спортивных соревнований. Речь не только о спартакиаде, здесь проводили чемпионаты по фигурному катанию, по легкой атлетике. Регион не только с промышленной точки зрения один из ведущих в России, но и в спортивной сфере у вас огромные успехи», — рассказал Олег Матыцин.
Кроме того, министр поделился мнением по поводу увиденных в Челябинске спортивных объектов хоккейной системы «Трактор» и нового спорткомплекса для школы по тхэквондо «Корё».
«Это очень грамотно спланированные комплексы. Они построены в рамках федерального проекта, но с региональным колоритом — функциональность заслуживает внимания. Считаю, этот опыт надо позиционировать на другие регионы Российской Федерации», — отметил Олег Матыцин.
Алексей Текслер выразил благодарность федеральному министерству за оказываемую поддержку в реализации спортивных проектов, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Добавим, что сегодня, 9 февраля, в пяти регионах стартует Всероссийская зимняя спартакиада. Главным событием дня станет торжественная церемония открытия спартакиады, которая пройдет в челябинской ледовой арене «Трактор». Присоединяйтесь к прямой трансляции в 19:30 на сайте 1obl.tv.
А уже завтра, 10 февраля, в Челябинске пройдут Всероссийские массовые спортивные соревнования «Лыжня России». В состязаниях примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Прими меня таким Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов