Министр спорта РФ предложил продвигать опыт Челябинской области на другие регионы

Олег Матыцин и Алексей Текслер провели рабочую встречу

«Со своей стороны мы и дальше готовы продолжать и наращивать объемы строительства, ремонта объектов спортивной инфраструктуры. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, растет. Мы выполняем все индикативные показатели нацпроекта и ставим перед собой более амбициозные планы по количеству граждан, которые регулярно занимаются спортом»,

— отметил Алексей Текслер.

«Президент поставил задачу максимально обеспечить календарь спортивными соревнованиями для сборных команд в условиях санкций. Мы ее выполняем, и Челябинская область играет в этом большую роль в части создания новой инфраструктуры и проведения спортивных соревнований. Речь не только о спартакиаде, здесь проводили чемпионаты по фигурному катанию, по легкой атлетике. Регион не только с промышленной точки зрения один из ведущих в России, но и в спортивной сфере у вас огромные успехи»,

— рассказал Олег Матыцин.

«Это очень грамотно спланированные комплексы. Они построены в рамках федерального проекта, но с региональным колоритом — функциональность заслуживает внимания. Считаю, этот опыт надо позиционировать на другие регионы Российской Федерации»,

— отметил Олег Матыцин.