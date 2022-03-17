Сегодня, 16 марта, министр спорта РФ Олег Матыцин провел заседание рабочей группы Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Страны обсудили перспективы сотрудничества и возможность проведения альтернативных международных соревнований, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.
В мероприятии приняли участие заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля, представители спортивных ведомств России и Беларуси, а также руководители белорусских спортивных федераций и центров олимпийской подготовки.
На заседании страны обсудили перспективы и приоритетные направления сотрудничества в условиях отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных мероприятиях, рассмотрели возможность проведения альтернативных международных соревнований по видам спорта с привлечением спортсменов из других стран.
«Сегодня нам, как никогда, важно проявить солидарность и подставить друг другу плечо абсолютно на всех уровнях. В этих условиях необходимо консолидировать усилия, больше обмениваться опытом и знаниями, накопленными в наших странах. Тем более наши спортсмены, тренеры, специалисты и руководители отрасли всегда выступали единым фронтом. На совместном заседании коллегий в Минске будут приняты конкретные решения для продолжения совместной работы», — отметил Олег Матыцин.
Также участники обсудили формат проведения совместных соревнований и тренировочных мероприятий, в том числе возможность участия российских и белорусских спортсменов в национальных соревнованиях каждой из стран.
«Мы будем максимально защищать интересы спортсменов, в том числе и с юридической стороны. Но при этом мы не уходим в изоляцию, а продолжаем взаимодействие, потому что в международном спортивном сообществе звучат и разумные голоса, и многие спортивные деятели говорят о том, что в отношении белорусского и российского спорта приняты дискриминационные меры. Мы надеемся, что наши команды как можно быстрее вернутся в международный спорт», — сказал Олег Матыцин.
Кроме того, стороны обменялись предложениями по календарному плану и проведению совместных соревнований как в Беларуси, так и на территории Российской Федерации.
«Основная цель нашего визита — соблюдение интересов спортсменов и тренеров, ведь в нынешней ситуации они пострадали больше всего. Нам очень важно, чтобы они поняли, что никто не будет брошен, а соревнования будут проводиться, что это всего лишь временный период и совместными усилиями мы станем еще сильнее. Кроме того, это уникальная возможность посмотреть на свои внутренние резервы. У нас есть возможность быть сильнее, быть вместе», — подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля.
По итогам заседания решено подготовить реестр производимых в двух странах спортивных товаров и оборудования. Научные разработки обоих государств будут активно использоваться для создания нового инвентаря и оборудования.
Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине. Также в России проведут альтернативные Паралимпийские игры. Соревнования пройдут в Ханты‑Мансийске с 16 по 21 марта.
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