Спортсмены России и Беларуси будут принимать участие в альтернативных международных соревнованиях

Министерства спорта двух государств обсудили перспективы сотрудничества

«Сегодня нам, как никогда, важно проявить солидарность и подставить друг другу плечо абсолютно на всех уровнях. В этих условиях необходимо консолидировать усилия, больше обмениваться опытом и знаниями, накопленными в наших странах. Тем более наши спортсмены, тренеры, специалисты и руководители отрасли всегда выступали единым фронтом. На совместном заседании коллегий в Минске будут приняты конкретные решения для продолжения совместной работы»,

— отметил Олег Матыцин.

«Мы будем максимально защищать интересы спортсменов, в том числе и с юридической стороны. Но при этом мы не уходим в изоляцию, а продолжаем взаимодействие, потому что в международном спортивном сообществе звучат и разумные голоса, и многие спортивные деятели говорят о том, что в отношении белорусского и российского спорта приняты дискриминационные меры. Мы надеемся, что наши команды как можно быстрее вернутся в международный спорт»,

— сказал Олег Матыцин.

«Основная цель нашего визита — соблюдение интересов спортсменов и тренеров, ведь в нынешней ситуации они пострадали больше всего. Нам очень важно, чтобы они поняли, что никто не будет брошен, а соревнования будут проводиться, что это всего лишь временный период и совместными усилиями мы станем еще сильнее. Кроме того, это уникальная возможность посмотреть на свои внутренние резервы. У нас есть возможность быть сильнее, быть вместе»,

— подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля.