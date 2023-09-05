В мини-футбольном клубе «Южный Урал» проходит комплектование состава перед новым сезоном. Челябинская команда продлила контракты с восемью игроками и подписала контракты с пятью новыми футболистами. Также игроки мини-футбольного клуба провели мастер-класс для юных челябинских спортсменов, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».
Первым новичком южноуральской команды стал Рамиль Гулиев. Игрок выступает на позиции универсал. Рамиль является бронзовым призером Высшей лиги в составе команды А-тур. В 2018 году он перешел в МФК Араз и стал чемпионом Азербайджана. В МФК «Южный Урал» перешел из команды «Саратов-Волга». Также клуб «Южный Урал» пополнили нападающие Игорь Егоров, Александр Черанев, Данила Чиркин, а также универсал Анар Шакиев и голкипер Даниил Казачков, который пришел из МФК «Ямал-НУБК».
Кроме того, челябинская команда продлила соглашения с восемью футболистами. В новом сезоне цвета МФК «Южный Урал» будут защищать Егор Березин, Максим Арсенов, Антон Бурнашев, Кирилл Николаев, Евгений Платонов, Глеб Скоробогатов, Арсений Чернышов и Данил Денов.
Накануне игроки южноуральской команды провели тренировки для юных спортсменов. На мастер-классе профессиональные футболисты вместе с ребятами отточили технику ведения мяча и передачи, провели несколько игр.
Добавим, что в этом межсезонье в мини-футбольном клубе «Южный Урал» произошли изменения в руководстве. Новым директором команды стал Егор Мишура, который в прошлом сезоне завершил свою карьеру игрока. На этой должности он сменил Владимира Гайдамащука. Команда уже вышла из отпуска и начала подготовку к старту нового сезона в Высшей лиге первенства России.
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