В Челябинске завершился 4-й тур Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд. В конференции «Восток» три победы из трех одержал клуб «Южный Урал» и вышел на третье место в турнирной таблице. Улучшила свое положение и команда «Сигма‑К» из Копейска.
Мини-футбольный тур в Челябинске прошел в минувшие выходные в ДС «Метар-Спорт». Двум южноуральским коллективам противостояли МФК «Глазов», «Ухта-Д» и пермский «А‑Тур».
Успешно в домашнем туре выступил МФК «Южный Урал». Челябинцы одержали три победы из трех. Причем во всех поединках наша команда выигрывала с минимальным преимуществом в счете. Достойно сыграли и копейские мини-футболисты. Лишь в матче с соперниками из Глазова «Сигма-К» не сумела добиться желаемого результата, уступив 0:3.
После 4 сыгранных туров челябинский «Южный Урал» идет в группе лидеров, занимая третью строчку в турнирной таблице (11 игр, 19 очков). Покинул зону вылета благодаря двум победам копейский клуб «Сигма-К», расположившийся на 12-м месте (11 игр, 9 очков).
Результаты 4 тура. 26—28 ноября. Челябинск, ДС «Метар-Спорт»
26 ноября
«Южный Урал» — МФК «Глазов» (Глазов) — 3:2
«Сигма-К» — «Ухта-Д» (Ухта) — 7:0
27 ноября
«Южный Урал» — «А-Тур» (Пермь) — 2:1
«Сигма-К» — МФК «Глазов» (Глазов) — 0:3
28 ноября
«Южный Урал» — «Ухта-Д» (Ухта) — 4:3
«Сигма-К» — «А-Тур» (Пермь) — 5:4