Мини-футбольный клуб «Южный Урал» из Челябинска — в тройке лидеров Высшей лиги чемпионата России

Челябинская команда одержала три победы в домашнем туре

В Челябинске завершился 4-й тур Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд. В конференции «Восток» три победы из трех одержал клуб «Южный Урал» и вышел на третье место в турнирной таблице. Улучшила свое положение и команда «Сигма‑К» из Копейска.

Мини-футбольный тур в Челябинске прошел в минувшие выходные в ДС «Метар-Спорт». Двум южноуральским коллективам противостояли МФК «Глазов», «Ухта-Д» и пермский «А‑Тур».

Успешно в домашнем туре выступил МФК «Южный Урал». Челябинцы одержали три победы из трех. Причем во всех поединках наша команда выигрывала с минимальным преимуществом в счете. Достойно сыграли и копейские мини-футболисты. Лишь в матче с соперниками из Глазова «Сигма-К» не сумела добиться желаемого результата, уступив 0:3.

После 4 сыгранных туров челябинский «Южный Урал» идет в группе лидеров, занимая третью строчку в турнирной таблице (11 игр, 19 очков). Покинул зону вылета благодаря двум победам копейский клуб «Сигма-К», расположившийся на 12-м месте (11 игр, 9 очков).

Результаты 4 тура. 26—28 ноября. Челябинск, ДС «Метар-Спорт»

26 ноября

«Южный Урал» — МФК «Глазов» (Глазов) — 3:2

«Сигма-К» — «Ухта-Д» (Ухта) — 7:0

27 ноября

«Южный Урал» — «А-Тур» (Пермь) — 2:1

«Сигма-К» — МФК «Глазов» (Глазов) — 0:3

28 ноября

«Южный Урал» — «Ухта-Д» (Ухта) — 4:3

«Сигма-К» — «А-Тур» (Пермь) — 5:4