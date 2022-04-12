Мини-футбольный клуб «Южный Урал» провел первый матч в 1/8 финала плей-офф Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд. Челябинская команда на домашней площадке уступила «Ростову» со счетом 2:3, передает корреспондент Первого областного информационного агентства.
Отметим, что по итогам 26 игр челябинская команда заняла пятую строчку в турнирной таблице. В прошлом сезоне свою первую встречу в плей-офф спортсмены начинали с седьмой строчки. Игры в плей-офф идут на вылет, поэтому каждая из них — со статусом «решающая».
Гости открыли счет уже на 4-й минуте игры. Ближе к концу тайма «Ростов» упрочил свое преимущество. Однако позже «южноуральцы» за пару минут сумели сравнять счет. Отличился Егор Мишура и автогол Андрея Бастрикова — 2:2. В дебюте второго тайма Максим Коновалов вывел «Ростов» вперед. Темп игры успокоился, голов больше не было. По итогу — победа гостей со счетом 2:3.
«Матч удался обеим командам. По накалу, по количеству моментов игра была просто захватывающей. По созданным моментам, по ведению единоборств, по тактике мы ничем не уступали сопернику. Единственное — это не смогли превратить моменты в голы. Соперник же, наоборот, показал свой класс в реализации своих шансов у наших ворот. В противостоянии еще ничего не решено, сделаем работу над ошибками и будем готовиться ко второму матчу», — говорит главный тренер МФК «Южный Урал» Нуржан Джетыбаев.
Следующий матч пройдет в Ростове-на-Дону 16 апреля.
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