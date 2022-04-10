Миасское «Торпедо» выиграло у барнаульского «Динамо» в первенстве ФНЛ-2

Южноуральская команда победила в первом матче после зимнего перерыва — 2:1

Сегодня, 10 апреля, в первом весеннем матче после долгого зимнего перерыва, в первенстве второго дивизиона в Футбольной национальной лиге, футболисты ФК «Торпедо» Миасс на своем поле обыграли барнаульское «Динамо» со счетом 2:1, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо» Миасс.



Южноуральцы с самого начала пошли вперед. В первой половине матча «чёрно-белые» смогли открыть счет в игре. Денис Замятин уверенно реализовал пенальти. Во втором периоде гости сравняли счет, но спустя несколько минут Денис сделал дубль и принес южноуральской команде победу.



«Торпедо» Миасс расположилось на 10 строчке в таблице ФНЛ-2 (группа 4) и отстает от «Урала-2» на 6 очков. Следующий матч «Торпедо» проведет дома 13 апреля. Соперник — омский «Иртыш». Начало игры — в 14:00.

