Миасское «Торпедо» выбыло из розыгрыша Кубка России по футболу

Южноуральский клуб уступил в 1/64 финала в Ижевске местному «Зениту» — 1:2

Несмотря на игровое и территориальное преимущество футболисты миасского «Торпедо» не смогли обыграть ижевский «Зенит» в 1/64 финала Кубка России. Южноуральский клуб выбыл из розыгрыша турнира и теперь сможет сосредоточить свои силы на выступлении во втором дивизионе ФНЛ чемпионата страны, сообщает пресс-служба клуба.

Победа в матче давала шанс пройти в элитный раунд Кубка России по футболу. Потенциальными соперниками победителя матча могли стать команды из первых двух лиг российского футбола.

Счет в матче открыли южноуральцы. Автором забитого мяча стал Анатолий Семенов. Однако еще до перерыва форвард ижевчан Александр Русских сравнял счет. Во втором тайме на 78-й минуте хозяева вышли вперед (2:1), помог им в этом Федор Дворников. К сожалению, отыграться нашей команде не удалось.

Автор: Степан Тимощук