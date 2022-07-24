Миасское «Торпедо» поделило очки с ижевским «Зенитом» в первенстве ФНЛ-2

Южноуральский футбольный клуб открыл новый сезон ничьей — 1:1

Сегодня, 25 июля, провели первый матч нового сезона во втором дивизионе первенства ФНЛ футболисты миасского «Торпедо». На своем поле подопечные Дмитрия Емельянова сыграли вничью с ижевским «Зенитом» — 1:1, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.

Перед стартом нового сезона в стане «черно-белых» произошли большие кадровые изменения. Команда обновилась более чем наполовину, возглавил коллектив опытный специалист Дмитрий Емельянов. По всей видимости, «торпедовцам» предстоит еще немало времени на то, чтобы сыграться и найти оптимальные сочетания. Прошедший матч показал, что команде есть над чем работать.

Счет в матче открыли гости — уже на 13-й минуте Тимур Фаррахов вывел «Зенит» вперед. Хозяева побежали отыгрываться, старались действовать первым номером. Однако в завершающих стадиях атак «черно-белым» не хватало точности.

Не изменился характер игры и после перерыва. Южноуральцы продолжили искать счастья у чужих ворот и были вознаграждены за активность. На 48-й минуте Денис Замятин сравнял счет — 1:1. В оставшееся время обе команды могли рассчитывать на успех, но результат игры не изменился.

Следующий поединок миасское «Торпедо» проведет 31 июля в Екатеринбурге против местного «Урала-2».