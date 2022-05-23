Миасский ФК «Торпедо» сыграл вничью с ульяновской «Волгой»

Южноуральские спортсмены не дали сопернику возглавить турнирную таблицу

Со счетом 1:1 закончился матч между футбольными командами «Волга» (Ульяновск) и «Торпедо» (Миасс) 21 мая, прошедший в рамках 28-го тура второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2). Миасские спортсмены отобрали очки у лидера турнира, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

В первом тайме команды показали равную игру без забитых голов. Во втором — «Волга» вышла вперед, на 67-й минуте забил Каштанов. Миасс ответил на 68-й минуте — Долгалев сравнял счет.

«После матча осознание пришло, что забил. Телефон разблокировал, все поздравляли. По-настоящему счастливый момент. Самое приятное, что родители и брат смотрели игру», — поделился эмоциями нападающий ФК «Торпедо» Олег Долгалев.





Благодаря результатам выездного матча ФК «Челябинск» может занять первое место турнира, если одержит две победы в двух последних играх сезона.

Футбольный сезон в ФНЛ-2 был возобновлен после зимнего перерыва 3 апреля. ФК «Челябинск» тогда не смог обыграть в Ульяновске принципиального соперника — лидер турнира «Волга» одержала минимальную победу. Однако затем южноуральцам удалось выдать успешную серию из пяти побед подряд.

