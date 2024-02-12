В Екатеринбурге состоялось боксерское шоу RCC Boxing Promotions*, в рамках которого провел свой поединок боксер Вильдан Минасов из Миасса. В упорной борьбе южноуралец одержал победу техническим нокаутом над экс‑претендентом на титул чемпиона мира Исой Чаниевым из Ингушетии, сообщают организаторы мероприятия.
На турнире боксерам предстоял восьмираундовый бой в легком весе до 61,2 килограмма. Поединок стартовал с жестких разменов с дистанции. Сначала Чаниев провел несколько неплохих атак, а во второй половине раунда уже Минасов владел инициативой и донес до цели серию боковых.
В начале второго раунда Вильдан продолжил атаковать, и после одной из серий Чаниева «повело». Иса довольно быстро восстановился и не дал сопернику себя добить. Южноуральский боксер полностью контролировал бой, прессинговал и работал затяжными сериями. После шести раундов команда соперника приняла решение снять своего боксера с поединка. Вильдан Минасов одержал уверенную досрочную победу.
«Я очень рад сегодняшней победе. Интересно было сразиться с таким именитым бойцом. Было, конечно, непросто. Рассчитывал на 7—8 раундов, потому что соперник ни разу не проигрывал досрочно. Считаю, что еще два-три поединка — и можно будет выйти на претендентский бой», — рассказал после выступления Вильдан Минасов.
Напомним, что свой предыдущий поединок южноуральский боксер провел с Рене Альварадо из Никарагуа в челябинской арене «Трактор». В 10‑раундовом поединке единогласным решением судей Вильдан Минасов одержал победу. Благодаря ей наш земляк вошел в топ‑15 мирового рейтинга WBA (Всемирная боксерская ассоциация. — Прим. ред.).
*RCC Boxing Promotions — РМК Боксинг Промоушн
Возрастное ограничение: 18+
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