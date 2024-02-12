Миасский боксер Вильдан Минасов победил экс‑претендента на титул чемпиона мира

Южноуралец техническим нокаутом одолел Ису Чаниева в Екатеринбурге

«Я очень рад сегодняшней победе. Интересно было сразиться с таким именитым бойцом. Было, конечно, непросто. Рассчитывал на 7—8 раундов, потому что соперник ни разу не проигрывал досрочно. Считаю, что еще два-три поединка — и можно будет выйти на претендентский бой»,

— рассказал после выступления Вильдан Минасов.