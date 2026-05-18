Миасская команда успешно стартовала в международном ралли Taklimakan

Два экипажа URAL MOTORSPORT входят в группу лидеров в гонке среди грузовиков

Два экипажа команды URAL MOTORSPORT из Миасса взяли резвый старт в одном из самых сложных международных ралли Taklimakan. После трех дней состязаний южноуральские гонщики занимают третье и четвертое места в зачете класса «Т5 Грузовики». Это только начало гонки, суровые испытания участников ждут впереди, сообщает пресс-служба АЗ «Урал».

Позади остались два спецучастка разной протяженности. В 25-километровом прологе экипажи проверили готовность своих машин, а затем преодолели скоростной участок 245 км. Организаторы подготовили три типа покрытия, включая гравий, песок и около 60 км чистых дюн.

Техника выдержала проверку на прочность, экипажи начали формировать тактику преодоления песков. После каждого этапа ночные механики проверяют технику, а экипажи анализируют маршрут, готовясь к новым испытаниям.

Выступление двух южноуральских экипажей на данный момент выглядит более чем достойно. Пилот Юрий Найман занимает промежуточное третье место в классе «Т5 Грузовики». Его партнер по команде Иван Королев расположился следом — на четвертой строчке. Впереди с отрывом всего в 20 секунд идут два экипажа «КАМАЗ-Мастер». Китайские же участники пока серьезно уступают российским гонщикам.

«Не забываем, что это только начало гонки, а впереди тысячи километров непредсказуемой китайской пустыни», — отмечают в команде URAL MOTORSPORT.

Сегодня, 18 мая, участникам ралли предстоит преодолеть второй скоростной участок гонки протяженностью 300 км. Экипажам необходимо будет проехать около 60 км коварных песчаных дюн. Напомним, что общая протяженность международного ралли Taklimakan составляет 8000 км.