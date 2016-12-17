Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года

«Динамо-Челябинск» выбыло из розыгрыша Кубка России в ¼.
Челябинский гандбольный клуб «Динамо» завершил свое выступление в Кубке России. На своем паркете южноуральцы уступили обладателям всех возможных прошлогодних отечественных титулов — «Чеховским медведям». Следующую игру «Динамо» проведет в феврале 2017 года.
17 декабря челябинские гандболисты дома принимали чемпионов России последних 15 лет. «Чеховские медведи» в прошлом году, помимо чемпионата, выиграли и остальные награды страны — Кубок, Суперкубок. И в этот раз они не собирались вылетать из турнира на стадии ¼ финала. Тем более, против ослабленного травмами челябинского «Динамо» — игру пропускал капитан команды Сергей Орловский, часть игроков выступала с температурой.
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— По статистике вратари поймали всего 15 процентов мячей. С такими показателями игрокам было сложно вытягивать результат, что и вылилось в цифрах на табло,— прокомментировал встречу главный тренер «Динамо» Руслан Сафиуллин.
Таким образом, челябинцы вылетели из Кубка России. Следующий свой матч они проведут уже в 2017 году, это будет один из туров Чемпионата России. В феврале «Динамо» сыграет против клуба