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Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года

Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года
«Динамо» , гандбол , Кубок России
19.12.2016 09:48:13
Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года
Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года
Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года
Челябинские гандболисты уступили лучшей команде страны в последней игре года

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

«Динамо-Челябинск» выбыло из розыгрыша Кубка России в ¼.

Челябинский гандбольный клуб «Динамо» завершил свое выступление в Кубке России. На своем паркете южноуральцы уступили обладателям всех возможных прошлогодних отечественных титулов — «Чеховским медведям». Следующую игру «Динамо» проведет в феврале 2017 года.

17 декабря челябинские гандболисты дома принимали чемпионов России последних 15 лет. «Чеховские медведи» в прошлом году, помимо чемпионата, выиграли и остальные награды страны — Кубок, Суперкубок. И в этот раз они не собирались вылетать из турнира на стадии ¼ финала. Тем более, против ослабленного травмами челябинского «Динамо» — игру пропускал капитан команды Сергей Орловский, часть игроков выступала с температурой.

Фаворит встречи подтвердил свой класс и к первому перерыву «вез» «Динамо-Челябинск» 8 голов, первая половина встречи завершилась со счетом 12:20 в пользу гостей. После небольшого отдыха челябинцы стали атаковать активнее, но разницу в счете сократить не смогли. Итоговый счет матча — 28:38.

— По статистике вратари поймали всего 15 процентов мячей. С такими показателями игрокам было сложно вытягивать результат, что и вылилось в цифрах на табло,— прокомментировал встречу главный тренер «Динамо» Руслан Сафиуллин.

Таким образом, челябинцы вылетели из Кубка России. Следующий свой матч они проведут уже в 2017 году, это будет один из туров Чемпионата России. В феврале «Динамо» сыграет против клуба «Университет-Нева», одного из лидеров турнирной таблицы.

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