В Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу завершился первый круг первенства, по итогам которого челябинский клуб «Южный Урал» занял второе место в конференции «Восток». Директор команды Егор Мишура подвел промежуточные итоги турнира, а также рассказал о том, какие цели и задачи стоят перед коллективом на вторую часть сезона.
Перед последней игрой в 2023 году челябинские футболисты находились на серии из восьми матчей без поражений в основное время, но завершить первый круг победой не удалось. Южноуральский клуб уступил «Синара-ВИЗ-Д» со счетом 4:6. По мнению директора команды, челябинцам не хватило скамейки запасных, игроки отдали много сил в предыдущих матчах. Из-за травм вынуждены были играть в шесть-семь игроков в концовке встречи.
«Завершить первый круг на втором месте в турнирной таблице — это хороший результат, но для меня важнее, что нам удалось создать крепкий коллектив. Приятно смотреть на запредельную самоотдачу парней в каждом матче, все бьются на паркете и играют на максимальных скоростях. С каждым годом уровень мини-футбола растет, развиваются и команды. Борьба за призовые места будет серьезная, много достойных команд», — отметил Егор Мишура.
Добавим, что челябинские футболисты продолжают процесс до 28 декабря, а затем уйдут на новогодние каникулы, и с 3 января начинается подготовка ко второму кругу в Высшей лиге чемпионата России по мини-футболу.
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