Сегодня, 29 апреля, Международная федерация университетского спорта (FISU) перенесла проведение летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге на более поздний срок. Соревнования должны были пройти с 7 по 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба FISU.
«Это не перенос из Екатеринбурга, это перенос на более поздний срок. Сроки будут определены в ноябре», — рассказал руководитель дирекции универсиады-2023 Александр Чернов.
Ранее FISU отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Россияне и белорусы не смогут принять участие в летней универсиаде, которая пройдет в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля.
Напомним, что FISU лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года.
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