Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерации. Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
Решение об отмене мероприятия было принято на последнем заседании Совета IIHF, которое состоялось 26 апреля, в Цюрихе (Швейцария). Новое место проведения турнира станет известно на конгрессе IIHF во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.
«Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Совет выразил серьезную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны. Совет ИИХФ отдал приоритет этому решению на апрельском заседании, чтобы обеспечить альтернативный вариант проведения и дать новому хозяину достаточно времени для подготовки», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее решением Совета был отменен чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске. Также международная федерация хоккея отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации на неопределенный срок.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Импортозамещение Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня