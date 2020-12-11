«Металлург» выиграл у «Челбаскета» в очном матче

Гости были сильнее во второй и последующих четвертях игры.

Баскетбольный «Металлург» из Магнитогорска переиграл «Челбаскет» в Челябинске. Встреча закончилась победой гостей со счётом 80:70.

По ходу игры челябинцам удалась стартовая десятиминутка, которая закончилась с преимуществом 21:14. Однако затем магнитогрцы перехватили инициативу, выиграв вторую четверть 16:24. Третий отрезок «Металлург» завершил, забив 20 очков, против 18 у «Челбаскета», а последняя четверть закончилась со счётом 15:22 в пользу «Металлурга»

Свой следующий матч магнитогорские баскетболисты вновь проведут в гостях. В следующую субботу, 19 декабря, в Майкопе они выйдут на паркет против местного «Динамо». «Челбаскет» так же поедет на выезд и в этот же день сыграет с «Динамо» из Ставрополя.