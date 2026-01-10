«Металлург» разгромил СКА и продлил результативную серию в КХЛ до 13 матчей

Магнитогорская команда уверенно победила питерцев на своем льду — 5:1

Хоккейный клуб «Металлург» продлил свою результативную серию до 13 матчей, выиграв в Магнитогорске у питерского СКА. Сегодня, 10 января, южноуральцы разгромили соперника со счетом 5:1. В составе победителей разыгрался Сергей Толчинский, форвард набирает очки уже в пяти матчах подряд, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У «Металлурга» произошли точечные изменения в составе по сравнению с предыдущим матчем. Плохая новость — отсутствовал в заявке на матч защитник Егор Яковлев, хорошая — вернулся после болезни главный снайпер команды Роман Канцеров. Форвард занял свое привычное место в первой тройке нападения с Владимиром Ткачевым и Дмитрием Силантьевым.

«Металлург» здорово начал матч, смяв соперника в первом периоде. К 10-й минуте питерские армейцы не нанесли ни одного (!) броска в створ ворот соперника. Вот только материализовать многочисленные моменты в голы хозяева площадки смогли лишь к середине периода. Позиционные атаки им успеха не принесли, зато в быстром отрыве они добились своего: убежал в контратаку и переиграл вратаря Дмитрий Силантьев. В концовке периода Александр Петунин с «пятака» удвоил преимущество.

По схожему сценарию прошла и вторая 20-минутка матча. «Металлург» много владел шайбой, контролируя ход игры. А забил дважды с интервалом в 26 секунд в середине периода. Артем Минулин мощным щелчком сделал счет 3:0, а затем помог забить Сергею Толчинскому.

Кстати, главный тренер СКА Игорь Ларионов после четвертой пропущенной шайбы сделал рокировку вратарей. Артемий Плешков покинул лед, вместо него на площадке появился Сергей Иванов. Как ни старались гости организовать хотя бы гол престижа, сделать им это во втором периоде не удалось.

Зато в дебюте третьего периода долгожданный гол в исполнении питерских армейцев все же случился. Это Маркус Филлипс с ползоны нанес точный бросок в угол ворот — шайба от штанги оказалась в сетке — 4:1. Любопытно, что это был лишь 10-й бросок в створ ворот Ильи Набокова. Точку в матче поставил Дерек Барак, который с «пятака» затолкал шайбу в ворота. 5:1 — уверенная победа «Металлурга».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 10 января. «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров, Никита Полтавчук), 09:07 (5×5).

2:0 — Александр Петунин (Сергей Толчинский, Даниил Вовченко), 16:37 (5×4).

3:0 — Артем Минулин (Роман Канцеров, Робин Пресс), 29:54 (5×5).

4:0 — Сергей Толчинский (Артем Минулин), 30:20 (5×5).

4:1 — Маркус Филлипс (Джозеф Бландизи, Никита Дишковский), 42:20 (5×5).

5:1 — Дерек Барак (Владимир Ткачев, Валерий Орехов), 47:53 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Сергей Толчинский («Металлург»)

Продлил свою результативную серию до пяти матчей. Сегодня на его счету 2 (1+1) очка. Был одним из лучших на льду.

Артем Минулин («Металлург»)

Забил классный гол мощным щелчком, а спустя 26 секунд помог забить Толчинскому.

Роман Канцеров («Металлург»)

Вернулся на лед и сразу же сделал ассистентский дубль, ну мастер же!

Впереди у «Металлурга» три дня отдыха, следующий матч магнитогорцы проведут также на своей площадке — 14 января подопечные Андрея Разина принимают ХК «Сочи».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).