«Металлург» на своей площадке разгромил «Русичей»

Встреча закончилась с преимуществом магнитогорцев в 44 очка

Баскетбольный «Металлург» из Магнитогорска одержал победу в очередном матче чемпионата Суперлиги-2. На паркете Дворца спорта имени Ивана Ромазана «сталевары» разгромно переиграли курских «Русичей». Игра закончилась победой магнитогорцев со счетом 106:62.



Лидерство «Металлург» не упускал с самого начала встречи. Первая четверть завершилась со счетом 30:14 в пользу магнитогорцев. Далее «сталевары» не сбавляли темп и в каждом из трех отрезков набрали больше 20 очков. В четвертой четверти «Металлург» набрал 22 балла, а «Русичи» — семь.

Согласно протоколу матча его лучшим игроком в составе магнитогорцев по набранным очкам стал Вадим Балякин, который набрал 23 балла за 18:25 минут на паркете. Помимо этого в его активе шесть подборов и две передачи. 19 очков заработал Иван Фещенко, у которого также шесть подборов и четыре результативных паса за 25:51 минут на площадке. Лидером магнитогорцев по игровому времени стал Илья Подобедов, суммарно сыгравший в матче 25:59 минут. Ему же принадлежит и лидерство по голевым передачам — семь.

Эта игра стала для «Металлурга» второй победной кряду. Свой следующий матч магнитогорцы вновь проведут дома. В воскресенье, 28 февраля в гости к «сталеварам» приедет «Челбаскет». Отметим, что «Русичи» из Магнитогорска отправятся в Челябинск. Игра курской команды против «Челбаскета» пройдет в воскресенье, 21 февраля.