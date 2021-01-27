«Металлург» и «Челбаскет» проведут очередные матчи Суперлиги-2

Соперниками южноуральцев станут команды из Барнаула и Ростова-на-Дону

Очередные матчи баскетбольной Суперлиги-2 проведут в среду, 27 января, баскетболисты из Челябинской области. Магнитогорский «Металлург» встретится с командой «Барнаул», а «Челбаскет» сыграет с «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.



«Металлургу» предстоит игра с одним из лидеров текущего сезона Суперлиги-2. На текущий момент «Барнаул» имеет в своем активе 25 очков и занимает вторую строчку в общей турнирной таблице, на два балла опережая магнитогорскую команду. Соперник «Челбаскета» — «БАРС-РГЭУ», напротив, замыкает сводную таблицу чемпионата, имея в своем активе 15 баллов.

«Для „Челбаскет“ матч с БАРС-РГЭУ имеет важное значение с точки зрения борьбы за более высокое место в сетке плей-офф. При этом наш соперник, несмотря на 11 строчку турнирной таблицы, представляет серьезную угрозу — эта молодая, физически крепкая команда играет в агрессивный и быстрый баскетбол. В большом проценте игр в сезоне ростовчанам для положительного результата не хватало самой малости, в том числе и с лидерами Суперлиги-2», — рассказали ИА «Первое областное» представители «Челбаскета».

Матчи «Металлурга» и «Челбаскета» состоятся в Магнитогорске и Челябинске. Время начала игр — 18:00 и 19:00 соответственно. Отметим, что встречу челябинцев с командой из Ростова в прямом эфире покажет сайт 1obl.tv.