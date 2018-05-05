/ Олимпийская медалистка Евгения Медведева ушла от своего тренера

Вероятный кандидат на роль наставника — канадский спортсмен.

Фигуристка Евгения Медведева, любимица россиян и двукратная обладательница серебряной олимпийской медали, отправится за «золотом» без своего наставника. Теперь девушка намерена тренироваться под руководством не Этерь Тутберидзе, а другого представителя «Самбо-70», центра спорта и образования Москомспорта. Такую информацию приводит ТАСС, ссылаясь на директора центра Рената Лайшева.

По данным телеканала «Матч ТВ», одним из вероятных кандидатов на роль нового тренера Медведевой является 56-летний Брайан Орсер. Канадец в настоящее время работает с двукратным олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю и двукратным чемпионом мира испанцем Хавьером Фернандесом, а также с фигуристками Элизабет Турсынбаевой из Казахстана и Соней Лафуэнте из Испании. — сообщает ТАСС.

Напомним, Евгения Медведева дважды добыла для России серебряную медаль в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх. Цель спортсменки — золото, в чем она сама не раз признавалась в интервью.