Медали с изображением сноуборда получат призеры Кубка мира на «Банном»

Награды изготовят мастера из Златоуста

Победители и призеры Кубка мира по сноуборду на горнолыжном курорте «Банное» получат медали необычной формы. Их изготовят мастера из Златоуста. Уникальность наград, как отметили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, — в изображении сноуборда на одной из сторон.



«На лицевой части нанесены логотипы международной федерации лыжного спорта (FIS), федерации сноуборда России и непосредственно турнира. На оборотной — название дисциплины и место проведения турнира»,— рассказали в министерстве спорта региона.

За победу в международном турнире спортсменам достанется награда с основой из латуни, с нанесенным на нее золотым напылением 999 пробы, обладателям вторых и третьих мест вручат никелевые и медные медали. Как подчеркнул исполнительный директор компании «МАОК» Василий Сахань, участникам понравились награды прошлого турнира, однако было принято решение усложнить их дизайн.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы медали остались в России у наших сноубордистов, но также будем рады, чтобы частичка Южного Урала украшала дома спортсменов по всему миру»,— подчеркнул Василий Сахань.

Напомним, Кубок мира по сноуборду пройдет на территории курорта «Банное» в субботу, 6 февраля, и воскресенье, 7 февраля. Отметим, на турнире будет разрешена посещаемость до 50%. Спортсмены разыграют медали в параллельном слаломе-гиганте в первый день и в параллельном слаломе во второй.