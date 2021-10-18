Матчи волейбольного чемпионата России в Челябинске можно посетить при наличии QR-кода

Руководство ВК «Динамо» ждет на играх только вакцинированных болельщиков

Сегодня, 18 октября, руководство челябинского волейбольного клуба «Динамо» выступило с заявлением о том, что ближайшие матчи команды можно будет посетить всем желающим при наличии QR-кода о вакцинации. Об этом решении сообщил директор челябинского волейбольного клуба Юрий Кучкин.

«Мы поддерживаем введение QR-кодов. Считаем это правильным и своевременным решением. Мы ведь играем для болельщиков и хотим, чтобы на наши игры приходило как можно больше народу. Естественно, безопасность и здоровье превыше всего — здоровье как игроков, так и болельщиков. Мы не хотели бы играть без зрителей, не хотим локдаунов. Поэтому призываем любителей волейбола пройти вакцинацию, получить QR-код и спокойно болеть (в спортивном смысле) за нашу команду на трибунах спортивного комплекса „Метар-спорт“», — отметил Юрий Кучкин.

Напомним, что волейбольный клуб «Динамо» (Челябинск) выступает в Высшей лиге «А» чемпионата России. В стартовавшем 2 октября сезоне-2021/2022 южноуральский клуб сыграл 6 матчей, в которых одержал 3 победы и занимает на текущий момент 3-е место в дивизионе «Восток». Ближайшие матчи ВК «Динамо» проведет на своей площадке в ДС «Метар-спорт» 23 и 24 октября против «Университета» из Барнаула.