Матч гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» с «Пермскими медведями» пройдет в марте

Игра состоится 12-го числа в Снежинске

Южноуральский гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сыграет матч против «Пермских медведей» 12 марта в Снежинске. Ранее поединок должен был состояться 26 февраля, сообщает пресс-служба клуба.



Игра должна была состояться 26 февраля в Снежинске, но принято решение перенести игру на другую дату. Потому что судейская бригада не смогла приехать на матч. В рамках чемпионата Суперлиги в марте «Динамо-Сунгуль» проведет еще две игры. Первая игра пройдет 4 марта на выезде с командой «СГАУ — Саратов». А в конце месяца команда сыграет со ставропольским «Виктором». О времени проведения всех матчей будем сообщать дополнительно.



Напомним, что «Динамо-Сунгуль» занимает 8-е место из 12 команд в чемпионате российской гандбольной Суперлиги.

