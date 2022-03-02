Южноуральский гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» сыграет матч против «Пермских медведей» 12 марта в Снежинске. Ранее поединок должен был состояться 26 февраля, сообщает пресс-служба клуба.
Игра должна была состояться 26 февраля в Снежинске, но принято решение перенести игру на другую дату. Потому что судейская бригада не смогла приехать на матч. В рамках чемпионата Суперлиги в марте «Динамо-Сунгуль» проведет еще две игры. Первая игра пройдет 4 марта на выезде с командой «СГАУ — Саратов». А в конце месяца команда сыграет со ставропольским «Виктором». О времени проведения всех матчей будем сообщать дополнительно.
Напомним, что «Динамо-Сунгуль» занимает 8-е место из 12 команд в чемпионате российской гандбольной Суперлиги.
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