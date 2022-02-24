Сегодня, 24 февраля в чемпионате российской гандбольной суперлиги был перенесен матч между южноуральским клубом «Динамо-Сунгуль» и «Пермскими медведями». Это связано с закрытием аэропортов и невозможностью прибытия судейской бригады, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».
Поединок в Снежинске должен был состоятся в субботу 26 февраля, но было принято решение перенести игру на другую дату, которая будет согласована позже. В ближайшую субботу работать должна была судейская пара Константин Ершов и Антон Павлюков. Техническим делегатом значился Александр Приемко. «Динамо-Сунгуль» занимает 8 место из 12 команд в чемпионате российской гандбольной суперлиги.
Напомним, что из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. Также не состоятся перелеты из этих городов в областной центр. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Также авиакомпании объявили о возврате денег челябинцам за отмену рейсов в Сочи и Ростов-на-Дону.
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