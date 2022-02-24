Матч гандбольного клуба «Динамо-Сунгуль» перенесен на неопределенный срок Это связано с закрытием аэропортов и невозможностью прибытия судейской бригады



Поединок в Снежинске должен был состоятся в субботу 26 февраля, но было принято решение перенести игру на другую дату, которая будет согласована позже. В ближайшую субботу работать должна была судейская пара Константин Ершов и Антон Павлюков. Техническим делегатом значился Александр Приемко. «Динамо-Сунгуль» занимает 8 место из 12 команд в чемпионате российской гандбольной суперлиги.



Напомним, что из Челябинска 25 февраля

Сегодня, 24 февраля в чемпионате российской гандбольной суперлиги был перенесен матч между южноуральским клубом «Динамо-Сунгуль» и «Пермскими медведями». Это связано с закрытием аэропортов и невозможностью прибытия судейской бригады, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».Поединок в Снежинске должен был состоятся в субботу 26 февраля, но было принято решение перенести игру на другую дату, которая будет согласована позже. В ближайшую субботу работать должна была судейская пара Константин Ершов и Антон Павлюков. Техническим делегатом значился Александр Приемко. «Динамо-Сунгуль» занимает 8 место из 12 команд в чемпионате российской гандбольной суперлиги.Напомним, что из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. Также не состоятся перелеты из этих городов в областной центр. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Также авиакомпании объявили о возврате денег челябинцам за отмену рейсов в Сочи и Ростов-на-Дону.

Хочешь сообщить нам новость?

Звони на телефоны 8-800-500-74-50, 8-902-603-60-40