Масштабный ЗОбег прошел в Челябинске

На старты вышли любители и профессиональные легкоатлеты

Сегодня, 28 сентября, в Челябинске прошло масштабное спортивное мероприятие «ЗОбег», организованное Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество». Участие в нем приняли челябинцы разных возрастов и подготовки, передает ИА «Первое областное».

Бегуны собрались на площади около памятника Курчатову. Там же прошла разминка.

После стартовали забеги. Первый — на 5 километров, второй — на 10.

Участие в мероприятии приняли челябинцы разных возрастов: и подростки, и молодежь, и пожилые любители активного образа жизни. Были среди них и те, кто просто любит бегать, и профессиональные спортсмены.

Трассы пролегали через живописный Челябинский бор.

Лучшие получили медали.

«Цель „ЗОбегов“ — популяризация здорового образа жизни, развитие культуры бега, укрепление физического и морального здоровья граждан. Это не просто спортивная дистанция, а праздник движения, энергии и командного духа»,— рассказали организаторы.

Предварительно, участниками мероприятия стали сотни челябинцев.