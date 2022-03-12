Сегодня, 12 марта, маскот челябинского хоккейного клуба «Трактор» признан лучшим в сезоне 21/22. Белый Медведь стал победителем второго сезона проекта «Талисмания КХЛ». Он снял зажигательное видео, которое взорвало социальную сеть Tik-Tok, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
Второй сезон битвы талисманов клубов КХЛ прошел в онлайн-формате. Маскоты получили себе в пару популярного тиктокера, с которым вместе готовили сценарий и снимали видео для TikTok-аккаунта проекта. Победитель определялся по количеству взаимодействий (лайки/просмотры) и голосов членов жюри.
Талисман «черно-белых» за время конкурса набрал 1,1 миллион просмотров и 33,1 тысячи лайков, а также восемь голосов членов жюри. До следующего сезона премии он будет носить звание лучшего талисмана сезона 2021/2022 и специальный шеврон.
Также помимо общей победы в проекте маскот «Трактора» стал лучшим в номинации «Бомбардир просмотров».
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