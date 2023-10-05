Накануне в Екатеринбурге ограбили машину воспитанника челябинской школы баскетбола Кирилла Писклова, которую он получил за серебряную медаль Олимпиады-2022. Злоумышленник камнем разбил заднее стекло BMW X3 и вытащил из машины колонку, сообщает телеграм-канал «Перехват».
Ограбление произошло 4 октября в первом часу ночи рядом с домом, который снимает баскетболист. Сообщается, что из машины пропала колонка, сигнализации в автомобиле не было, она была штатной. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей.
«Машина стояла четыре дня на этом месте, ее никто не трогал. Мы были на выезде. После того как мы обыграли „Зенит“, я приехал домой, и именно в этот момент это произошло. Пока никаких подозрений у меня нет, может, кому-то не понравилась наша победа над „Зенитом“. Об этой машине на Урале многие знают, мне ее подарил Путин, на ней написано Olympic Silver Tokyo 2020. Мне часто в городе сигналят, машут, улыбаются, смотрят на этот значок. Многие знают, что это моя машина»,— рассказал телеграм-каналу «Перехват» Кирилл Писклов.
Кирилл вызвал полицейских и написал заявление, однако готов простить преступника и даже пригласил его на игру своей команды «Уралмаш».
«Эта история, конечно, не обрадовала меня, но я очень добрый человек. Я никому не хочу делать никакого зла и, на самом деле, мне не нужны эти колонки и вообще ничего не надо. Мне хочется просто найти этого человека и позвать на нашу игру с „Руной“ 6 октября. Я даже готов за свои деньги купить ему билет — пусть приходит, посмотрит, поболеет», — отметил Кирилл.
Добавим, что уроженец Челябинска Кирилл Писклов успешно совмещает выступления в двух разновидностях баскетбола — классическом 5×5 и набирающем популярность 3×3. В последнем он в составе сборной России стал призером летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.
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