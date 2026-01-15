Мария Гудошникова: «С паническими атаками мне помог справиться психолог»

История челябинской конькобежки, которая победила внутренние страхи и завоевала титул чемпионки России

Путь к чемпионскому пьедесталу редко бывает прямым. Для челябинской конькобежки Марии Гудошниковой он пролегал через глубокую эмоциональную яму, в которой ей пришлось бороться с паническими атаками. Она прошла этот сложнейший вираж, нашла в себе силы для мощного финишного рывка, чтобы затем с личным рекордом выиграть золото чемпионата России. Ее история — идеальный сюжет для спортивной драмы, но без голливудского пафоса.

* * *

Вообще-то Мария Гудошникова уже не первый год на стабильно высоком уровне выступает на всероссийских стартах, входит в состав сборной России. Но о титуле сильнейшей конькобежки страны она только мечтала. Да, были призовые места на национальном чемпионате, но в командных гонках. Скажем, на ЧР-2024 она заняла 5-е место в сумме многоборья.

Поэтому в конце декабря прошлого года отправлялась в Коломну без особых надежд на пьедестал. Было просто желание пробежать по личному рекорду, достойно выступить. А закончила соревнования в статусе чемпионки. Она впервые в своей взрослой карьере выиграла забег на дистанции 500 метров. А еще добавила к своей победе золото и серебро в командных гонках.

«Это был идеальный забег — и по технике, и по скорости. Сначала удивилась тому, что удалось пробежать по своему личному рекорду, а затем не могла поверить, что стала чемпионкой. Девчонки подходят и поздравляют с победой. „Да вы смеетесь, что ли? — говорю им. — Это розыгрыш?“ Не думала, что показанное мной время станет лучшим», — говорит Мария.

Кстати говоря, чем-то эти эмоции сравнимы с теми, которые испытала на Олимпийских играх-2006 российская конькобежка Светлана Журова. Она финишировала с хорошим временем, но еще не увидела свое время на табло и итоговый результат. Видеокадры о том, как тренер ей сообщает о том, что она стала чемпионкой, стали историей и вошли в летопись российского спорта.

* * *

«Я давно для себя заметила: перед стартами меня желательно не нагружать „физикой“. Перед чемпионатом России были тренировки в щадящем режиме, и на старте я была спокойна как удав и раскрепощена. Второй фактор успеха — хорошо поработала над стартовым разгоном. 10,8 на первых 100 метрах — мой личный рекорд», — добавила Мария Гудошникова.

Принято считать, что спринтерские дистанции хорошо удаются миниатюрным конькобежцам. Не случайно, азиатские спортсмены здесь задают тон. Мария Гудошникова на их фоне выглядит куда солидней. Но она не считает, что в этом можно находить какую-то закономерность. Хотя и признает, что генетически более предрасположена к средним дистанциям. Она считает, что спринтером надо родиться, а выносливость наработать на тренировках.

«Мы с тренером обсуждали, что мне больше подходит бег на 1500 метров. Но пока получается так, что „пятисотка“ удается лучше всего. Я всегда брала свое за счет быстрого начала, но не могла в таком же темпе закончить на финише. Думаю, в скором будущем сделаем с тренером ставки на две дистанции и будем их доводить до идеала», — добавляет спортсменка.

* * *

Нынешний сезон, как уже говорилось выше, Мария Гудошникова проводит на топовом уровне. Впервые в своей карьере она завоевала титул сильнейшей конькобежки страны. Но этих сегодняшних успехов могло и не быть. Два года назад спортсменка пережила непростой период в карьере, а связан он был не с результатами, а психологическим состоянием Марии. Она подверглась паническим атакам.

Справка

Панические атаки — внезапно возникающее чувство панического страха при отсутствии реальной угрозы. Не представляют опасности для жизни, но значительно ухудшают ее качество. Лечатся психотерапией, поведенческой терапией и медикаментозно. Прямых осложнений состояния не имеют, но косвенно могут влиять на работу сердечно-сосудистой системы. При таких атаках свойственны приступы тяжелой, мучительной паники, сопровождающиеся сильным страхом за свою жизнь, гнетущим чувством безысходности.

«Панические атаки накатывали волнами — неприятные ощущения, точно вам говорю. Мозг перегружен, тело движется против воли и накрывает шторм эмоций — страх, ярость, отчаяние... Начинаешь дрожать, не можешь вдохнуть, ловишь себя на мысли: „Все, это конец“. Тогда рядом со мной не оказалось человека, который мог бы как-то поддержать и помочь преодолеть эти переживания. Обращалась к отличному спортивному психологу, спасибо ему большое», — вспоминает Мария.

Конькобежка считает, что очень важно спортсменам работать с психологами, их профессиональная помощь может помочь преодолеть эти страхи, сделать так, чтобы карьера шла по восходящей. Уже сейчас Мария готовит себе «запасной аэродром». Учится на кафедре теории спорта в УралГУФК, а еще осваивает монтаж видео — делает крутые ролики для сестры-фитнес тренера и ведет свой телеграм-канал.

* * *

Кстати, о семье. Она для Марии —личная и главная команда поддержки. У нее две старшие сестры, обе занимались конькобежным спортом. Дарья Гудошникова и вовсе стала чемпионкой России. Эти старты принимал ледовый дворец «Уральская молния» в Челябинске. Во многом благодаря сестрам Мария и оказалась в конькобежном спорте. Ну и родители увлечение дочерей только поддерживали.





«Я вообще гиперактивным ребенком роста, бушующую энергию нужно было направить в нужное русло. Хотя поначалу никаких успехов в спорте не достигала, ничем не выделялась на общем фоне. Но когда стала брать медали с соревнований, появился спортивный азарт. Я как сорока — люблю их собирать», — смеется спортсменка.

Чтобы не «перегореть» от монотонности тренировок, она находит отдушину в неожиданных хобби. Мария любит делать что-то своими руками, а еще обожает... делать ремонт в квартире. В свободное время с радостью катается на вейкборде и горных лыжах. Но много внимания уделяет и учебе. Говорит, что не хочет остаться у разбитого корыта, когда придется вешать коньки на гвоздь.