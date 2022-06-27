Марафон «Бег Чистой воды» в Миассе собрал спортсменов из 25 регионов

На старт легкоатлетических забегов вышли 450 бегунов

Юбилейный, 30-й по счету, легкоатлетический марафон «Бег Чистой воды» в Миассе собрал более 450 спортсменов из 25 регионов России. На традиционных соревнованиях были выявлены победители и призеры на трех дистанциях, сообщают организаторы мероприятия.

Легкоатлетические забеги были проведены на трех дистанциях — 5, 21 и 42 км. При этом участники состязались в своей возрастной группе. Так, в категории старше 70 лет у женщин лучший результат показала Нина Казакова из Миасса (34.29), у мужчин не было равных Сергею Яркову из Сысерти (23.30). Среди девушек пьедестал почета полностью заняли хозяйки соревнований: Валерия Колесникова была первой, Софья Тямкина — второй, а Мария Пузырецкая — третьей.

В полумарафоне среди представителей сильного пола победил Олег Марусин из Белорецка. У женщин второй год подряд не было равных Татьяне Курамшиной из Миасса. Интересно, что она показала пятый результат среди всех участников, включая мужчин.

На марафонской дистанции 42 км первым к финишу через два часа 45 минут и 22 секунды пришел Алексей Береснев (Березовский, Свердловская обл.). У женщин с результатом три часа 11 минут 42 секунды победила Антонина Юшина (село Увельское).