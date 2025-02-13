Мал да удал: восьмилетний мальчик из Озерска за минуту делает 54 отжимания

Леонид Сигаев удивил своими результатами на фестивале ГТО

«Ростом не вышел? Значит, будь крепким!» — такое наставление дал своему сыну глава семейства Сигаевых из Озерска. Леонид, чтобы не отставать от сверстников, принялся за дело основательно: ежедневные занятия на турнике и утренние зарядки с упором на «физику» принесли свои плоды. Восьмилетний школьник удивил своими результатами на фестивале ГТО — за одну минуту сделал 54 отжимания! Как ему это удалось — узнавал корреспондент ИА «Первое областное».

Необычный результат школьник показал на одном из этапов фестиваля ГТО. Ребята из Озерска выполняли нормативы комплекса в спортзале местной СОШ № 33. Ничего необычного — подобные мероприятия регулярно проводят сотрудники центров тестирования ГТО в разных уголках региона. И тут настало время проходить испытания восьмилетнему Леониду Сигаеву. У принимавших нормативы экспертов глаза на лоб полезли, когда тот за одну минуту совершил аж 54 отжимания. Ребята постарше могли сделать максимум 30 таких повторов.

«Он пришел домой со школы — а на лице улыбка до ушей. Говорит мне, что хорошо выполнил нормативы. И, мол, сделал больше всех отжиманий. Я сразу и не поняла, что это очень круто, стала интересоваться и только потом осознала, что это очень крутой результат», — рассказывает Анастасия, мама второклашки.

Интересно, что ранее мальчик больших успехов в спорте не достигал. А начал он упорно заниматься для того, чтобы не отставать от сверстников. Леонид невысокого роста — если уступаешь ребятам в чем-то, значит, нужно опережать в чем-то другом. Примерно такое наставление сыну дал отец. Сигаев-младший перешел от слов к делу.

«Купили мы ему турник, так он целыми днями начал на нем подтягиваться. А еще по три раза на день отжиматься от пола. Я уже ругать его стала: всему ведь должна быть мера! Но такой вот он упертый — если за что-то берется, то со всей серьезностью. Как-то смотрю на него — он спит, а руки немного вздрагивают от того, что мышцы напряжены», — добавляет Анастасия.

К счастью, такое чрезмерное увлечение физическими нагрузками у Лени уже прошло. Помогла секция по боксу. Постоянные тренировки «утолили» его организм. Теперь всю свою силу и энергию мальчик направляет в другое русло. Он уже ездил на областные соревнования, выиграл их. Теперь планирует добиться больших высот в боксе.

Но иногда Леонид ради интереса устраивает состязания по отжиманию с папой. Олег Сигаев чаще проигрывает...