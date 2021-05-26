Максим Соколов озвучил планы министерства спорта на 2021 год

Глава ведомства — об обращении Алексея Текслера к ЗСО

Министр спорта Челябинской области Максим Соколов поделился впечатлениями от послания Алексея Текслера Законодательному собранию региона. Руководитель ведомства подчеркнул, что на Южном Урале продолжают создавать комфортные и доступные условия для занятия спортом.

По планам Минспорта, уже до конца этого года в Челябинской области появится 20 новых объектов, среди них два долгостроя: физкультурно-оздоровительные комплексы в Нязепетровске и Кусе. Также ФОКи появятся в Уйском и Аргаяшском районах, а в Троицком и Сосновском районах планируется строительство и реконструкция стадионов.

«Все это позволит существенно улучшить спортивную инфраструктуру в регионе, позволит создать новые рабочие места для специалистов и привлечь южноуральцев к систематическим занятиям физической культурой и спортом», — рассказал ИА «Первое областное» министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Отметил министр спорта и программу «Земский тренер», которая будет работать в регионе со следующего года. Она будет направлена на поддержку преподавателей в сельских районах области. По словам Максима Соколова, одной из мер станет увеличение зарплаты для тренеров.

«Одной из мер поддержки является доведение заработной платы тренеров в сельских районах до средних показателей по региону — 37 500 рублей. Кроме того, планируется привлечение тренеров-специалистов из других регионов РФ. Планируется, что таким специалистам будет выплачено единовременное пособие в размере 1 миллион рублей»,— сообщил Максим Соколов.

Напомним, Алексей Текслер выступил с обращением к Заксобранию Челябинской области во вторник, 25 мая. Обширная его часть была посвящена физической культуре и спорту. В частности, Алексей Текслер анонсировал строительство первого в Бакале ФОКа, а также спортивного мини-города в Челябинске. Последний объект включит в себя арену игровых видов спорта на 5000 мест и центр экстремальных видов.