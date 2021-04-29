Магнитогорцы представят Челябинскую область на всероссийском фестивале ГТО

Команда ММК выступит на мероприятии в Уфе

Представители Магнитогорского металлургического комбината будут защищать честь Челябинской области на Всероссийском фестивале ГТО. Спортивное мероприятие состоится с 12 по 16 мая в Уфе на базе РОО ФСО «Динамо».

Всего участникам предстоит пройти семь видов испытаний. Это поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине для женщин и подтягивание из виса на высокой перекладине, а также рывок гири 16 килограммов для мужчин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол на дистанции 10 метров из электронного оружия или пневматической винтовки с открытым прицелом; бег на 2000 и 3000 метров; гонка ГТО.

«Участники личного первенства, занявшие 1—3 места, будут награждены медалями, призами Минспорта Российской Федерации и дипломами организаторов фестиваля. Команды, занявшие 1—3 места в общекомандном зачете, будут награждены кубками Минспорта Российской Федерации и дополнительными подарками, а все участники команд — медалями Минспорта и дипломами организатора фестиваля. Команда, занявшая первое место в общем зачете по сумме очков, будет награждена переходящим кубком среди трудовых коллективов»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, фестиваль будет проходить уже в третий раз, однако впервые на нем выступят государственные гражданские и муниципальные служащие. Всего на мероприятие приедет 44 команды. Церемония открытия запланирована на 13 мая.