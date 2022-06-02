Магнитогорский «Металлург» заключил контракты с тремя хоккеистами

В южноуральском клубе выступят Василий Кошечкин, Филипп Майе и Эдвард Паскуале

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска достиг договоренности о заключении контрактов на сезон-2022/2023 с тремя игроками. Продолжат выступление за клуб голкипер Василий Кошечкин и форвард Филипп Майе, а также стал новобранцем команды канадский вратарь Эдвард Паскуале. Соглашения с игроками заключены на один сезон, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Руководство магнитогорского «Металлурга» проявило большую активность на трансферном рынке, подписав контракты сразу с тремя известными и топовыми хоккеистами. При этом канадец Филипп Майе и россиянин Василий Кошечкин продлили соглашения с клубом, а еще голкипер Эдвард Паскауле впервые будет защищать цвета южноуральской команды.

В КХЛ 31-летний вратарь выступал за «Барыс» (2019/20) и «Локомотив» (2020/21 — 2021/22). Всего в лиге Паскауле провел 143 матча, в которых в среднем отражал 92,7% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

Филипп Майе перешел в «Металлург» в межсезонье 2021 года. В регулярном чемпионате нападающий сыграл 47 матчей и заработал 39 (15+24) очков при показателе полезности «+14». По ходу гладкого чемпионата форвард, наряду с Николаем Голдобиным, стал лидером команды по набранным баллам, а также лучшим по голевым передачам и попал в топ-5 снайперов «Металлурга».

В плей-офф канадец принял участие в 23 играх и отметился 21 (8+13) набранным баллом при показателе полезности «+6». 29-летний нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам розыгрыша Кубка Гагарина, а также вошел в топ-5 снайперов плей-офф 2021/22.

Василий Кошечкин в прошедшем регулярном чемпионате сыграл 14 матчей и одержал 10 побед, две из которых «на ноль». Коэффициент надежности 2,01 и 93,4% отраженных бросков. В плей-офф голкипер провел 23 матча, одержал 15 побед и три раза отстоял «на ноль», показав 93,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,19.

По ходу сезона Кошечкин установил ряд клубных рекордов для голкиперов. Так, 22 ноября он провел свою 500-ю игру за «Металлург», которая стала 100-й «на ноль». 3 апреля Василий преодолел отметку в 70 побед с «Металлургом» в плей-офф, а 9 апреля ему покорился другой рубеж — 300 побед в составе Магнитки. Также вратарю принадлежит самая длинная «сухая» серия в истории финалов Кубка Гагарина — 156 минут и 34 секунды.

Напомним, в минувшем сезоне хоккеисты «Металлурга» дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в серии со счетом 3-4 московскому ЦСКА, став обладателями серебряных медалей чемпионата КХЛ.



Фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Коллаж: ИА «Первое областное»