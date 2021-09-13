Магнитогорский «Металлург» вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ

После победы над «Нефтехимиком» (4:0) команда обошла географических соседей из «Трактора»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали сегодня, 13 сентября, уверенную победу на домашнем льду над нижнекамским «Нефтехимиком» — 4:0. Этот успех позволил подопечным Ильи Воробьева выйти на вторую строчку в Восточной конференции на 2 очка отставая от лидера — уфимского «Салават Юлаева».

Магнитогорцы мощно и уверенно начали поединок, предрешив исход противостояния, по сути, уже в первом периоде. На 2-й минуте счет открыл Семен Кошелев, к середине периода хозяева уже вели 2:0 — автором заброшенной шайбы стал канадский форвард «Магнитки» Филипп Майе.

Он же зажег «красный свет» за воротами финского голкипера «Нефтехимика» Франсом Туохимаа под занавес второго периода, сделав счет 3:0. В заключительном отрезке матча завершил разгром Анатолий Никонцев.

Уверенная победа позволила «Металлургу» улучшить свое турнирное положение — команда вышла с 8 очками на второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, опередив челябинский «Трактор» (у «черно-белых» 7 очков и игра в запасе). У лидера «Салавата Юлаева» 5 сыгранных матчей и 10 очков в активе.