Французский журнал Hockey Archives составил рейтинг 250 лучших европейских хоккейных клубов. По итогам сезона-2021/2022 список лучших возглавил магнитогорский «Металлург». Челябинский «Трактор» занял 11-е место, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Кроме магнитогорского «Металлурга» в топ-20 лучших команд вошли питерский СКА (4-е место), московский ЦСКА (6-е место), челябинский «Трактор» (11-е место), «Салават Юлаев» (16-е место) и омский «Авангард» (19-е место).

Топ-10 лучших клубов Европы выглядит следующим образом:

1. «Металлург» Мг (КХЛ)

2. «Лулео» (Швеция)

3. «Рёгле» (Швеция)

4. СКА (КХЛ)

5. «Таппара» (Финляндия)

6. ЦСКА (КХЛ)

7. «Оцеларжи Тршинец» (Чехия)

8. «Цуг» (Швейцария)

9. «Ферьестад» (Швеция)

10. «Айсберен» (Германия)

Отметим, что рейтинг формируется в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов в сезоне-2021/2022 (учитывалось в том числе количество побед в регулярном чемпионате и т. д.).

Напомним, что магнитогорский «Металлург» в прошлом сезоне стал серебряным призером Кубка Гагарина. Южноуральские хоккеисты в седьмом матче финальной серии уступили ЦСКА — 1:4.