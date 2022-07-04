Французский журнал Hockey Archives составил рейтинг 250 лучших европейских хоккейных клубов. По итогам сезона-2021/2022 список лучших возглавил магнитогорский «Металлург». Челябинский «Трактор» занял 11-е место, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.
Кроме магнитогорского «Металлурга» в топ-20 лучших команд вошли питерский СКА (4-е место), московский ЦСКА (6-е место), челябинский «Трактор» (11-е место), «Салават Юлаев» (16-е место) и омский «Авангард» (19-е место).
Топ-10 лучших клубов Европы выглядит следующим образом:
1. «Металлург» Мг (КХЛ)
2. «Лулео» (Швеция)
3. «Рёгле» (Швеция)
4. СКА (КХЛ)
5. «Таппара» (Финляндия)
6. ЦСКА (КХЛ)
7. «Оцеларжи Тршинец» (Чехия)
8. «Цуг» (Швейцария)
9. «Ферьестад» (Швеция)
10. «Айсберен» (Германия)
Отметим, что рейтинг формируется в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов в сезоне-2021/2022 (учитывалось в том числе количество побед в регулярном чемпионате и т. д.).
Напомним, что магнитогорский «Металлург» в прошлом сезоне стал серебряным призером Кубка Гагарина. Южноуральские хоккеисты в седьмом матче финальной серии уступили ЦСКА — 1:4.
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