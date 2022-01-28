Магнитогорский «Металлург» сыграет два контрольных матча со сборной Беларуси по хоккею в рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдет с 1 по 13 февраля, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
Команды сыграют 9 и 13 февраля на «Олимпик-арене». Оба матча начнутся в 13:00 по челябинскому времени.
Вход на трибуны для всех любителей хоккея будет свободным. YouTube-канал «Хоккей Беларуси» проведет прямую трансляцию обеих игр.
«Металлург» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ занимает второе место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 71 балл после 48 проведенных встреч.
Отметим, что сборная Беларуси не прошла отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города