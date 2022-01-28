Магнитогорский «Металлург» сыграет хоккейный матч со сборной Беларуси

Игры пройдут в рамках тренировочного сбора в Минске

Магнитогорский «Металлург» сыграет два контрольных матча со сборной Беларуси по хоккею в рамках изначально запланированного учебно-тренировочного сбора в Минске, который пройдет с 1 по 13 февраля, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Команды сыграют 9 и 13 февраля на «Олимпик-арене». Оба матча начнутся в 13:00 по челябинскому времени.



Вход на трибуны для всех любителей хоккея будет свободным. YouTube-канал «Хоккей Беларуси» проведет прямую трансляцию обеих игр.



«Металлург» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ занимает второе место в таблице Восточной конференции, имея в своем активе 71 балл после 48 проведенных встреч.



Отметим, что сборная Беларуси не прошла отбор на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

