Магнитогорский «Металлург» — серебряный призер Кубка Гагарина

Южноуральские хоккеисты в седьмом матче финальной серии уступили ЦСКА — 1:4

Сегодня, 30 апреля, хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в заключительном седьмом матче финала Кубка Гагарина уступили московскому ЦСКА на домашней арене со счетом 1:4 и стали серебряными призерами Кубка Гагарина. Единственную шайбу в составе «Магнитки» забросил Филипп Майе, передает корреспондент ИА «Первое областное».



В седьмом матче финала главный тренер магнитогорцев Илья Воробьёв произвел три изменения в составе. По разным причинам в заявку не попали Джош Карри, Линус Халльстрём, Павел Акользин. Их места заняли Ярослав Хабаров, Семён Кошелев, Архип Неколенко.



На первых минутах магнитогорцы взяли под контроль шайбу. Но гости хорошо играли в обороне, не позволяя совершить опасных атак. ЦСКА лучше удавались позиционные атаки. На 7-й минуте опасно атаковал Каменев, но Василий Кошечкин отразил бросок щитком. Позже Карнаухов забил с пятака, развернувшись на 180 градусов — 0:1. После заброшенной шайбы армейцы стали играть гораздо активнее и Александр Попов забросил вторую шайбу из левого круга вбрасывания — 0:2. Магнитка пыталась прийти в себя, но на 13-й минуте ЦСКА был очень близок к третьей шайбе, но «Металлургу» повезло.



Со старта второго периода команда Ильи Воробьева стала играть более раскрыто. Могла пропустить третью, но в своих атаках едва не преуспела. У защитников «Металлурга» стал получаться быстрый выход из зоны с последующим завершением. Однако голкипер ЦСКА Федотов все ловил. На 26-й минуте в результате контратаки Слепышев убежал «один в ноль», но Василий Кошечкин спас магнитогорцев. Магнитка создавала у ворот Федотова серьезные моменты. Территориальное преимущество было полностью за Магниткой, но выход «два в один» в исполнении армейцев завершился голом Окулова — 0:3.



В концовке второго периода, за шесть секунд до конца Филипп Майе на пару с Чибисовым выиграли вбрасывание и Майе за 1.06 секунды успел попасть в дальний угол ворота ЦСКА — 1:3. В заключительном периоде «Магнитка» пыталась уйти от поражения. Наши парни старались атаковать и чаще бросать по воротам соперника, но не хватило немного удачи. Однако «Армейцы» смогли выстоять. За 4 минуты до конца матча «Металлург» поменял вратаря на шестого полевого игрока. И пропустил четвертую. Окончательную точку в этом финале поставил Владислав Каменев, начинавший свою профессиональную карьеру в Магнитогорске.



По итогу московский ЦСКА обладатель Кубка Гагарина сезона 2021/2022. Магнитогорский «Металлург» завершил сезон с серебряными медалями. Также отметим, что форвард «Металлурга» Филипп Майе стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ.

